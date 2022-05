Portugal congela imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões

O alerta do banco público surgiu após um pedido de crédito à habitação, a 9 de fevereiro, para a aquisição da propriedade em Almancil, no Algarve. O financiamento para habitação secundária foi requerido por David William Dalzell, natural da Irlanda do Norte. A operação foi sinalizada pelo banco à Unidade de Informação Financeira da PJ.A CGD alertou a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ depois de se saber que a entidade vendedora era a Millhouse Views LLC, uma empresa detida pela Millhouse LLC, uma holding de investimentos detida por Roman Abramovich.

Nove dias antes da invasão russa, Roman Abramovich tentou vender uma propriedade avaliada em 10 milhões de euros na Quinta do Lago, no Algarve. A Caixa Geral de Depósitos alertou a Polícia Judiciária e, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o registo deste imobiliário do oligarca russo foi congelado a 25 de março, avança o Público.