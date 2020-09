Portugal dispensa empréstimos europeus enquanto não melhorar situação financeira

"Não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos enquanto a situação financeira do país não o permitir", garantiu esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência português. Portugal vai assim candidatar-se à totalidade dos montantes correspondentes a subvenções, mas deixará de parte, por enquanto, os empréstimos que estão disponíveis através do Fundo de Recuperação Europeu.



Lembrando que o Fundo de Recuperação Europeu permite aceder a subvenções (financiamento a fundo perdido) e a empréstimos, António Costa explicou que o país tem uma dívida pública "muito elevada". "Temos de sair desta crise mais fortes, do ponto de vista social e económico, mais modernos, mais verdes, mas também mais sólidos do ponto de vista financeiro", argumentou o primeiro-ministro.