«Portugal está a dar-nos uma lição»: espanhóis comparam apoio dado à polícia na fronteira

O 'El Confidencial', jornal do país vizinho, publicou uma reportagem onde compara o nível de apoio dado por Portugal e Espanha aos seus polícias junto à fronteira em Ayamonte. Na mesma, é destacada a "vergonha" com que as forças de segurança espanholas têm visto as diferenças de atitude entre os governos dos dois países no que toca às condições dadas às respetivas polícias para exercerem o seu trabalho. Exemplo? Os contentores disponibilizados para os portugueses, em contraponto com a 'barraca' de madeira dada aos espanhóis...





Control de la frontera sur de España con Portugal. A la izquierda, medios de la policía portuguesa. Con luz eléctrica desde el primer día. A la derecha, medios de nuestra @policia. ¿Lo mejor de todo? Prestados por Portugal para proteger a nuestros agentes de la lluvia. pic.twitter.com/3QkU8SxUZB — Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 26, 2020

"Os contentores de Portugal são novos, em condições perfeitas, e têm tido sempre eletricidade e espaço. Nós tivemos que nos contentar com uma tenda branca... que nos foi emprestado precisamente pelos portugueses. Deram-nos porque estávamos ao relento, ao pé dos carros. E claro que chovia. Imaginem o que seria num meio de uma chuvada mandar parar um carro e ver a sua documentação. Ainda bem que os portugueses nos emprestaram a tenda e duas cadeiras de madeira que não precisavam. Como reclamámos, agora [os nossos governantes] trouxeram-nos esta construção de madeira... no qual chove lá dentro se não cobrirmos com plástico", lamentou Juan Carlos, membro da Confederação de Polícias de Espanha ao referido jornal. Até mesmo um colunista do El Mundo e antigo bombeiro espanhol, John Müller, partilhou imagens da discrepância de meios entre os dois países para elogiar a forma como os portugueses trabalham. "Que lição que Portugal nos está a dar", disse no Twitter, partilhando imagens divulgadas por uma deputada do VOX."Parecemos um país terceiro-mundista comparado com eles", dispara um polícia espanhol ao olhar para as instalações dos colegas lusos, como se pode ler na reportagem do 'El Confidencial', rematando com a pergunta que outro agente de segurança espanhol fez e que muitos no país vizinho repetem: "Como é que outros países com menos recursos económicos e sanitários que nós conseguiram conter melhor a pandemia?"O derradeiro parágrafo da reportagem revela um sentimento quase geral em Espanha: "Este é um detalhe insignificante mas a mesma questão pode ser transposta por todos aqueles que estão a lutar desde o início contra o coronavírus em Espanha. Entre médicos, polícias e enfermeiros encontraríamos respostas muito parecidas. E aí já não seria um detalhe mas sim um exemplo representativo de uma gestão de improviso e desleixada."