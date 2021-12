Portugal perto dos 9 mil novos casos de Covid-19 esta quarta-feira

Portugal volta a registar um elevado número de novos casos de Covid-19.Antecipando os números que serão divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Marta Temido adiantou, em entrevista à TVI que Portugal registou nas últimas 24 horas quase 9 mil casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2."Vamos atingir hoje perto de 9 mil casos", revelou a ministra da Saúde."É um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, estando embora o país já com excesso de mortalidade face ao valor de referência", disse a ministra.Os números surgem um dia depois do Governo ter anunciado algumas restrições que entram em vigor já a partir das 00h00 de dia 25 de dezembro, antevendo assim a semana de contenção que deveria acontecer apenas no início de janeiro.