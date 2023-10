Portuguesa desaparecida em Israel: mãe suspeita que possa ter sido feita refém pelo Hamas

Uma jovem israelita sefardita, com passaporte português, que estava no festival em Israel invadido pelo Hamasm estará desaparecida, avança a SIC Notícias. A mãe acredita que a filha poderá estar em Gaza entre os sequestrados do grupo palestiniano.Segundo esta estação televisiva, a jovem tinha ido ao festival pela Paz no sábado e não voltou a ser vista. A mãe procurou-a em todos os hospitais e chegou a procurar entre os mais de 250 corpos deixados no espaço do evento, sem sucesso.O Hamas desencadeou um ataque em Israel este sábado. Já há registo de mais de mil mortos de ambos os lados.O grupo assumiu ter feito reféns centenas de israelitas para usar como moeda de troca para a libertação de presos palestinianos em Israel.Contactado pela SIC, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirmou a situação.