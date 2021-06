Portugueses apostaram mais de 2 mil milhões online no confinamento deste ano

Os portugueses apostaram mais de dois mil milhões de euros online nos primeiros três meses deste ano, período que coincidiu com o confinamento devido à terceira vaga da pandemia, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).





O volume apostado ascendeu a 2.030,4 milhões de euros, o que representa uma subida homóloga de 80,9% e uma média de 940 mil euros por hora.Nas apostas desportivas à cota as apostas realizadas somaram 423,8 milhões de euros, um crescimento de 184% face ao primeiro trimestre de 2020. Já nos jogos de fortuna e azar os apostadores gastaram 1.606,6 milhões de euros, o que traduz uma subida homóloga de 65,1%.A receita bruta, que abate os montantes distribuídos em prémios ao total das apostas, das apostas desportivas à cota ascendeu a 69,5 milhões de euros, mais 101,4% do que um ano antes, já nos jogos de fortuna e azar, a receita bruta cresceu 64,2%, para 58,8 milhões de euros.Em termos de receitas para os cofres do Estado em sede de Imposto Especial sobre o Jogo Online (IEJO), o trimestre encerrou com um valor arrecadado de 48,6 milhões de euros, muito acima (+180,9%) dos 17,3 milhões obtidos há um ano.