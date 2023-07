Pós-graduação em Direito do Desporto está de volta

As inscrições para a 7.ª edição da Pós-Gradução em Direito de Desporto da Universidade Católica já estão abertas.

De outubro a abril do próximo ano, e de forma totalmente online, com aulas às segundas, quartas e sextas (entre as 18h30 e as 20h30), o curso terá nove módulos, lecionados por quase 50 docentes.

O curso será coordenado por José Manuel Meirim, antigo presidente do Conselho de Disciplina da FPF, que também é parceira da iniciativa.

Os interessados podem obter mais informações no site da Universidade Católica Portuguesa.