Praias vão ser vigiadas por polícias e fuzileiros: conheça as medidas que vão ser aplicadas

A redução do número de pessoas nas praias, este verão, vai ser controlada em dois momentos. Primeiro, GNR, PSP e Polícia Municipal vão limitar o acesso por carro, bloqueando estradas ou estacionamentos, ou transportes públicos, como comboios e autocarros. Depois, a Polícia Marítima, reforçada por fuzileiros da Marinha, irá impor nos paredões e areais as medidas de limitação de ajuntamentos que os ministérios da Defesa e Ambiente ainda vão definir, em conjunto com as autarquias, avança o 'Correio da Manhã'. Conheça aqui todas as medidas.