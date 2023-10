Preços dos combustíveis caem na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços dos combustíveis descem de forma expressiva na próxima semana. O gasóleo simples deverá registar uma queda quatro cêntimos por litro, enquanto a gasolina deve ficar seis cêntimos por litro mais barata, revelou fonte do setor ao Negócios.





Assim, a partir da próxima segunda-feira, 9 de outubro, o preço médio do diesel praticado nos postos de abastecimento deverá ser no caso do gasóleo de 1,778 euros por litro e da gasolina de 1,847 euros por litro, tendo por base os preços praticados ao longo desta semana e divulgados pela Direção Geral de Energia.





De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples é neste momento de 1,782 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa nos 1,853 euros por litro.