Presidenciais: tudo o que precisa de saber para ir votar este domingo

Qual o horário de voto?

As urnas estarão abertas este domingo entre as 8h e as 19h em todo o território nacional.





Será permitido circular livremente no território para poder votar.O número de eleitor foi eliminado. Assim, no dia da eleição para exercer o direito ao voto, ao apresentar-se perante a mesa, basta indicar o nome e entregar ao presidente da mesa o documento de identificação civil.Na falta de documento de identificação, pode identificar-se por meio de qualquer outro documento oficial que contenha fotografia atualizada, ou através de dois cidadãos eleitores que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade ou, ainda, por reconhecimento unânime dos membros da mesa.Não necessariamente. Devido à pandemia e ao cumprimento de medidas sanitárias, foram desdobradas as assembleias de voto que tinham mais de mil eleitores e serão usados locais alternativos de votação.Através da Internet clicando aqui Por SMS (escreva RE (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD) {exemplo: RE 14444800 19531007} e marque 3838)Através da APP MAI Mobile ouAtravés da Linha de Apoio ao Eleitor: 808 206 206Os eleitores só podem entrar com máscara e têm de desinfetar as mãos antes de se dirigirem à mesa, antes de votar e depois de votar. Têm de levar caneta própria para exercer o direito de voto. Os locais de voto (superfícies de toque frequente, cabinas de voto e casas de banho) serão desinfetadas regularmente. Deve manter o distanciamento adequado.