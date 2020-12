António Ramalho, presidente do Novo Banco, afirmou em entrevista à SIC Notícias em que não houve qualquer perdão a Luís Filipe Vieira.





"Não houve, nesse cliente, noutros houve, rigorosamente perdão algum. Ponto. Pelo contrário houve um reforço de garantias que à data foram avaliadas em 70 milhões", disse António Ramalho.Recorde-se que decorre uma auditoria à reestruturação de dívida de Luís Filipe Vieira. O Correio da Manhã avançou que, entre agosto de 2014 e dezembro de 2018, o Novo Banco teve perdas de 225,1 milhões de euros com o grupo económico do presidente do Benfica, que é um dos maiores devedores do antigo BES.Segundo a auditoria feita pela Deloitte, citada pelo jornal, a dívida total da Promovalor à instituição liderada por António Ramalho ascendia a 760,3 milhões de euros.