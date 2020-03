Primark perde 700 milhões por mês: fecha tudo e cancela todas as encomendas

Em Portugal, não foi preciso o país ser declarado em estado de emergência para a Primark decidir fechar as suas 10 lojas no nosso país, na passada quarta-feira, enquanto as 189 do Reino Unido, que geravam 41% da faturação da marca, só encerraram este domingo.

Agora, a cadeia de moda irlandesa de baixo custo tem oficialmente todas as suas 376 lojas fechadas nos 12 mercados em que está presente.

Em termos globais, o grupo irlandês calcula uma perda de faturação da ordem dos 650 milhões de libras (cerca de 708 milhões de euros), tendo fechado o último exercício com vendas que ultrapassaram os nove mil milhões de euros.

Entretanto, face à propagação do surto de covid-19, sem se saber quando é que as lojas poderão reabrir, a Primark pediu aos seus fornecedores para interromperem a sua produção atual e cancelou todas as encomendas que tinha anteriormente efetuado.

"Essa situação tem sido tão rápida - não poderíamos prever que, ao longo de uma semana, as nossas lojas em todos os países em que operamos, com exceção do Reino Unido, tivessem que fechar", disse Paul Marchant, CEO da Primark, sendo que a rede britânica também já encerrou.

"Portanto, não temos outra opção a não ser tomar esta medida", explicou o gestor.

"Temos grandes quantidades de stock nas nossas lojas, nos armazéns e em trânsito; se não tomarmos esta medida agora estaríamos a assumir a chegada de mais artigos que simplesmente não podemos vender. É uma ação sem precedentes para tempos sem precedentes e, honestamente, inimagináveis", sublinhou Marchant.

"Isto é profundamente perturbador para mim e para toda a equipa da Primark", afirmou.

Muito perturbador para Portugal é o fecho da gigantesca rede de lojas do grupo espanhol Inditex, que tem na indústria têxtil nortenha um dos seus principais fornecedores.