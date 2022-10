Primeira-ministra britânica demite-se

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou esta quinta-feira a sua demissão. Truss vinha enfrentando nas últimas semanas muita contestação dentro do Partido Conservador e acabou por anunciar a saída depois de ter perdido um dos seus aliados mais próximos Kwasi Kwarteng, ministro das Finanças e Suella Braverman, ministra da Administração Interna.Na curta conferência de imprensa em que anunciou a demissão do cargo, a ainda líder do executivo referiu que entrou no gabinete num tempo "de muita incerteza económica e instabilidade" e que "não é possível entregar o mandato" para o qual foi eleita dentro do Partido Conservador, "dada a situação".Liz Truss indicou ainda que já falou com o Rei Carlos III para entregar a demissão e que novas eleições deverão acontecer dentro do partido "a serem completadas na próxima semana".Na hora antes, a primeira-ministra tinha estado reunida com o presidente do Comité 1922, Graham Brady, responsável por gerir questões internas do partido, bem como as regras sobre a liderança dos "tories".