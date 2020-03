Primeiro-ministro confirma encerramento das escolas

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta quinta-feira, novas medidas de contenção do novo coronavírus, entre as quais o encerramento das escolas a partir da próxima segunda-feira.





A

emitiu, esta quinta-feira, o novo balanço do

em Portugal: confirmam-se 78 infetados, um aumento de 19 casos detetados em 24 horas. Um dos doentes já teve alta. Registam-se ainda 637 casos suspeitos de Covid-19. Porém, 133 aguardam o resultado laboratorial. Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 4.923 pessoas.



Entre os casos importados, encontram-se cinco de Espanha, dez em Itália, três na Suíça e um, ainda em investigação, que estará ligado à Alemanha ou à Áustria. Registam-se ainda seis cadeias de transmissão ativas.



A maioria dos casos continua a registar-se no norte: 44 casos. Segue-se a zona de Lisboa e vale do Tejo, com 23 infetados; e o centro e sul, com cinco infetados em cada uma das duas zonas. A DGS indica ainda a existência de um caso no estrangeiro. Quanto às idades, a maioria das pessoas está na faixa etária dos 40 aos 49 anos (21 pessoas, 11 homens e 10 mulheres). Segue-se a faixa dos 30 aos 39 anos, com 14 casos. Os mais velhos são duas pessoas com mais de 80 anos. Entre estas 78 pessoas, há nove que não se encontram internadas.



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 131.460 e o número de mortes subiu para 4.923, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 desta quinta-feira.

"O mundo tem enfrentado uma situação a todos os títulos excepcional que coloca desafios imensos", começou por dizer o líder do Executivo, lembrando que "cada um de nós tem o dever de se proteger uns aos outros". "É preciso um esforço suplementar para enfrentar a pandemia", reforçou, dizendo que todos os partidos demonstraram um empenho comum. "É uma batalha de todos, é uma luta pela nossa própria sobrevivência, uma luta pela saúde dos portugueses"."Esta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Combate às Doenças emitiu um parecer onde recomenda o fecho dos estabelecimentos de ensino. Manda o sentido da prudência que determinemos deste já, e com efeitos a partir da próxima semana, a suspensão de todas as atividades escolares até ao perído das férias da Páscoa", explicou. A 9 de abril, a decisão será repensada para se definir o que será feito no terceiro período. "Temos que admitir que esta pandemia ainda não atingiu o seu pico, está em fase de evolução, de modo que é muito provável que mais doentes venham a ser contaminados e que este surto possa ser mais duradouro que o estimado inicialmente. Devemos desejar o melhor, mas estar preparados para o pior".O primeiro-ministro apelou novamente às pessoas que cumpram as regras de higiene e limitem os contactos sociais. "As escolas não são um local de contaminação. São um local de contacto, que favorecem a contaminação", explicou.Direção-Geral de Saúdecoronavírus