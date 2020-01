Prisa deu luz verde à venda da Media Capital à Cofina

Os acionistas da Prisa aprovaram esta quarta-feira a venda da Media Capital à Cofina, dona de Record, Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Jornal de Negócios.









"ficam aprovadas todas as propostas de acordos submetidas à assembleia-geral pelo conselho de administração".

Depois de uma assembleia-geral extraordinária realizada em Madrid para votar a aprovação do negócio, a empresa comunicou ao regulador do mercado espanhol que

Os detentores de títulos da Prisa deram luz verde à venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital, à empresa liderada por Paulo Fernandes.



O valor do negócio já estava fixado nos 123,9 milhões de euros, menos 27% do que o inicialmente previsto, que somado à dívida da Media Capital resulta num "entreprise value" de 205 milhões de euros. A Cofina vai também realizar um aumento de capital de até 85 milhões de euros.



Depois da Autoridade da Concorrência (AdC) ter anunciado, no final do ano passado, a sua não oposição à compra da Media Capital pela Cofina, deu-se um novo passo para a conclusão do negócio.



No anúncio que antecedeu a oferta pública de aquisição (OPA), a empresa liderada por Paulo Fernandes disse que existiam um conjunto de condições para que o negócio avançasse, como a aprovação da AdC, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), da assembleia-geral da espanhola Prisa e execução de um ou mais aumentos de capital social da Cofina para financiar a compra da Media Capital.



Nesta quarta-feira haverá também uma assembleia-geral dos acionistas da Cofina para votar a alteração dos estatutos e abrir o caminho para um aumento de capital.



Ambas as partes estimam que a venda esteja concluída no primeiro trimestre deste ano.





: Negócios