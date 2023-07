Pronto para a JMJ? Da roupa ao kit de primeiros socorros, tudo o que precisa para o maior evento católico do mundo

A escolha da roupa e do calçado é fundamental para que durante os dias em que decorre o maior evento católico do mundo não haja qualquer tipo de desconforto.

O site oficial da JMJ2023 recomenda que, com o calor esperado para a semana das jornadas, todos os participantes usem essencialmente roupas frescas e confortáveis. A escolha da cor de cada peça é também um fator a ser considerado, porque cores escuras têm tendência a queimar com o sol e, por isso, a provocar mais calor no corpo. Assim sendo, as cores claras devem ser as escolhidas para estes dias.

Também é importante ter atenção ao material de cada peça de roupa. O algodão será a melhor opção tendo em conta que é uma fibra natural que permite que o tecido seja respirável, ou seja, a transpiração consegue evaporar-se, evitando, assim, o mau odor e o desconforto que o suor abundante pode causar.

Nessa semana, a circulação automóvel vai estar condicionada e algumas estações ferroviárias fechadas. Por isso, caminhar será uma das principais opções para circular. Utilizar calçado apropriado ajudará a manter os pés saudáveis e aptos para longos percursos. Ténis que sejam respiráveis, alpercatas, mocassins, loafers rasos de tecido e sapatilhas adequadas aos pés são as opções que cada participante da Jornada Mundial da Juventude deve ter em conta na hora de sair.