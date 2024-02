PSP corta folgas de agentes para garantir futebol e festejos de Carnaval

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os comandantes da PSP estão a emitir determinações que obrigam o efetivo a fazer horas extras em serviços remunerados para garantir elementos suficientes em jogos de futebol e festejos de Carnaval, avança o Correio da Manhã . Estas determinações são vistas pelos agentes como "pressão" para evitar mais cancelamentos de jogos de futebol, como no fim de semana passado. Documentos a que o CM teve acesso mostram que estão proibidas as dispensas de gratificados.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã