Qatar Airways passa a voar 13 vezes por semana para Lisboa

A Qatar Airways, companhia aérea do Qatar, anunciou esta segunda-feira que vai quase duplicar a frequência de voos para Lisboa, fazendo 13 voos por semana a partir de junho, contra os seis atuais.

"O sucesso da rota lançada há cerca de 6 meses justificou esta decisão da companhia, que vê em Portugal um enorme potencial de crescimento a curto prazo", refere um comunicado da Qatar Airways.

Acrescenta que "também outros destinos como Málaga, em Espanha, Dublin, na Irlanda e Londres Gatwick, no Reino Unido, irão aumentar a frequência dos voos semanais, dado que as vendas antecipadas têm evoluído muito acima do esperado".

Nestes quatro destinos a Qatar Airways vai realizar mais 79 voos semanais, prometendo também reforçar as frequências nas rotas para outros destinos.

A companhia aérea promete "tarifas e condições especiais" para assinalar as novas frequências nestes quatro destinos. A campanha em Portugal decorre entre 7 a 13 de janeiro.