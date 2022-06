«Quando veio de Lisboa, Marco foi trabalhar»: advogada de 'Orelhas' rejeita tese de vingança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poliana Ribeiro considera que "os indícios não são fortes" relativamente a Marco ‘Orelhas’. À CMTV , a advogada rejeita a tese de vingança indicada pela juíza: "Quando veio de Lisboa, o Marco foi trabalhar; não foi para a alameda com qualquer desejo de perseguição ou vingança".A defesa deste arguido confirma que "tem havido ameaças a familiares do Marco, tal como ao próprio Marco antes de ter sido detido". Vai pedir transferência para a cadeia anexa à PJ do Porto - onde está o filho, Renato, indiciado igualmente pelo homicídio de Igor Silva.