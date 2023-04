Quanto ganham, afinal, as influencers portuguesas com o Instagram?

Ana Garcia Martins, Raquel Strada, Catarina Gouveia, Sofia Ribeiro, Helena Coelho, ou Anita da Costa são algumas das influencers portuguesas que mais seguidores e influência têm no Instagram em Portugal - e também as que mais faturam com os chamados post comerciais nesta rede social que começou por ser dedicada apenas a publicações fotográficas, mas que hoje é uma máquina de faturar milhares para alguns usuários, como revela a Máxima . Ana Garcia Martins, que começou o seu blogue em 2004, e que hoje é influencer, tem cerca de 780 mil seguidores, a título de exemplo, mas Catarina Gouveia, atriz, também é seguida por um número elevado de fãs: 540 mil. Raquel Strada é seguida por 413 mil. Mas quem lidera verdadeiramente este ranking é Sofia Ribeiro, com aproximadamente 1 milhão de seguidores no Instagram. Com 330 mil seguidores, Madalena Abecassis começou recentemente a fazer publicações pagas com mais frequência, e está a ganhar terreno face a outras influencers.Leia o artigo na íntegra na Máxima