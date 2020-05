Ricardo Quaresma: «Família Quaresma sempre soube estar do lado certo da história»

Ricardo Quaresma voltou às redes sociais para vincar as suas origens. Depois de ter sublinhado o facto de ser cigano com orgulho, o extremo português recordou o passado futebolístico da família, mais propriamente o de ter tido Alfredo Quaresma como tio-avô.





Ontem como hoje, a família Quaresma sempre soube estar do lado certo da história.

E nunca se vergou nem teve medo de dizer não ao racismo.#Diznaoaoracismo#Dizchegaaoventura https://t.co/heggU6RO7K — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) May 6, 2020

"Ontem como hoje, a família Quaresma sempre soube estar do lado certo da história. E nunca se vergou nem teve medo de dizer não ao racismo", escreveu o internacional português a que juntou duas outras 'hashtags': "Diz não ao racismo" e "Diz chega ao Ventura".Na partilha feita pelo jogador que atualmente veste a camisola do Kasimpa vinca-se o momento em que o tio-avô Alfredo recusou fazer a saudação nazi em 1938, num embate entre seleções de Portugal e Espanha, por alturas da guerra civil espanhola.Recorde-se que na última terça-feira, o futebolista, de 36 anos, deixou clara a sua posição contra o "populismo racista" do deputado André Ventura, posição que mereceu a aprovação de várias dezenas de figuras do futebol português