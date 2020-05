Quaresma responde a André Ventura: «Ficou conhecido por defender o clube dele»

Ricardo Quaresma reagiu à resposta de André Ventura, lembrando o líder do Chega que este atingiu notoriedade através do comentário desportivo.





"Já disse o que tinha a dizer e o que sinto. Por acaso vi a resposta do sr. André Ventura. Sinceramente, não a percebi. Por ele dizer que os jogadores não devem meter-se na política, ele não deve esquecer que ficou conhecido por defender o clube dele, ficou conhecido por falar de futebol. Eu pago impostos em Portugal e tenho direito a dar a minha opinião. Ninguém me vai calar, nem ele nem ninguém. Esse tema está fechado, quero é que acabe essa parte dos racismos. Para mim é difícil ouvir esses comentários", disse o extremo do Kasimpasa, num direto no Facebook do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).Recorde-se que o deputado sugeriu um confinamento especial para a comunidade cigana, o que mereceu duro reparo do internacional português. "O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens", disse ontem à noite o avançado . Esta quarta-feira, o líder do Chega ripostou dizendo ao Correio da Manhã que "é lamentável que um jogador da Seleção Nacional se envolva em política" e que "espera que as autoridades do futebol não deixem que isto se torne o novo normal". Palavras que motivaram a nova reação de Quaresma no Facebook do IPDJ.