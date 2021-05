Um adolescente de 14 anos morreu esta terça-feira depois de não resistir aos ferimentos provocados pela queda de uma baliza, que terá sucedido durante uma aula de Educação Física.





O acidente aconteceu no Colégio Conciliar de Maria Imaculada, na Cruz d’Areia, em Leiria, sendo que o jovem ainda foi transportado com vida para o Hospital de Santo André, ao passo que o óbito foi declarado na urgência do Centro Hospitalar.Tudo aconteceu por volta das 17 horas, com o INEM a deslocar-se ao local, tal como as autoridades e até Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria.