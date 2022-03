Quem são os mercenários russos que querem matar Zelensky

O jornal inglês The Times avança que "mais de 400 mercenários russos estão a operar em Kiev com ordens recebidas do Kremlin para assassinar o presidente Zelensky e o seu governo, bem como preparar o terreno para Moscovo tomar controlo" do governo.O artigo especifica que se trata do "Wagner Group", uma milícia gerida por aliados de Vladimir Putin como uma espécie de braça-armado do Kremlin. Um dos chefes do Wagner Group será Yevgeny Prigozhin, um empresário com várias ligações ao Kremlin que vão desde restaurantes que servem refeições oficiais de Putin com dignitários estrangeiros até grupos armados como o Wagner Group.