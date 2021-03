«Querida professora...»: a carta do filho de Ricardo Quaresma na campanha da FPF

Ricky, filho de Ricardo Quaresma, é o rosto da campanha lançada esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol com o objetivo de homenagear os professores pelo trabalho desenvolvido durante o confinamento, com ensino à distância.





"Querida professora, estava a aprender um drible novo que o meu pai me ensinou e lembrei-me de si. Das fintas que faz todos os dias para nos conseguir ligar a todos na mesma sala, dos problemas de rede que nos impedem de fazer as melhores jogadas, do público que precisa da sua dedicação para crescer, viver e brincar. Dos pequenos senhores do apito que interrompem a sua concentração para lhe pedirem a atenção. Mas mais do que tudo queria agradecer pelos golos que temos conseguido fazer neste momento tão complicado para todos. Muito obrigado por tudo", é a mensagem enviada pelo pequeno Ricky a uma professora que participa no filme e reage, de forma emocionada, às palavras do filho de Quaresma.No final do vídeo o internacional português aproxima-se do filho e questiona: "E vocês, já agradeceram aos vossos professores?".