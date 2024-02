Realeza: o que acontece a Camilla se viver mais tempo do que Carlos III?

Camilla fez o caminho das pedras para chegar a rainha consorte – esse pode não ter sido o objetivo, mas acabou por ser o resultado final. Por isso, a pergunta que se impõe é: o que acontece à mulher do rei de Inglaterra se viver mais tempo do que ele? Há o exemplo recente da rainha-mãe, viúva do rei Jorge VI, que viveu uns espantosos 50 anos mais do que o marido, e continuou a fazer a sua vida, alegremente, na varanda e nos bastidores do palácio de Buckingham. Só que o exemplo não se aplica, porque a rainha-mãe, como o nome indica, era mãe da monarca seguinte, e Camilla não. Não só não é mãe, como contribuiu para que a mãe do próximo monarca, William, o actual príncipe de Gales, fosse bastante infeliz. Estarão todas estas feridas devidamente saradas? Ou vão reabrir neste momento de tensão? Leia o artigo na íntegra na