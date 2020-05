Recolher obrigatório decretado em várias cidades dos Estados Unidos

Segue tensa a situação nos Estados Unidos e este sábado subiu o número de cidades nas quais foi imposto o recolher obrigatório. A mais recente foi Los Angeles, isto depois de milhares de manifestantes terem enchido as ruas em protestos contra a violência policial, na sequência da morte de George Floyd. Nessas manifestações, refira-se, as autoridades chegaram mesmo a já disparar balas de borracha. De acordo com a determinação estatal, o recolher obrigatório está imposto entre as 20 horas e as 5 da manhã.





Para lá de LA, o mesmo recolher obrigatório está em vigor em Denver, Atlanta, Nova Iorque, Boston, Dallas, Des Moines, Houston, Las Vegas, Memphis, Portland, Louisville, Kentucky e Minneapolis, a cidade na qual se deu o homicídio do afro-americano George Floyd pela polícia.