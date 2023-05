Red Bull apresenta Summer Edition para 2023

Com o verão a chegar, a Red Bull não falha a tradição e já apresentou a sua aposta de sabor especial para a época. A Summer Edition deste ano já chegou a Portugal e distingue-se da restante gama desde logo pela cor azul da lata, mas essencialmente pelo sabor 'Juneberry', uma baga originária das florestas da América do Norte, à qual se juntam notas de frutos silvestres, complementadas por um subtil aroma floral. De cor roxa no seu interior, a Red Bull Summer Edition garante as mesmas propriedades funcionais de Red Bull Energy Drink.Esta edição limitada estará disponível durante os meses mais quentes do ano, juntando-se à Red Bull Apricot Edition (Alperce e Morango), Yellow Edition (Tropical), Purple Edition Sugarfree (Açaí) e Red Edition (Melancia) - cinco opções disponíveis no mercado português, em paralelo com as clássicas Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugar Free.