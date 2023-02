Redação do Porto Canal demarca-se de artigo sobre Rui Santos publicado no seu site

O Conselho de Redação do Porto Canal emitiu um comunicado a demarcar-se de um artigo publicado no seu site, a 10 de fevereiro último, onde identificou a mulher do comentador desportivo Rui Santos, bem como a morada do estabelecimento comercial de que é proprietária, no Porto.No mesmo comunicado, os jornalistas do Porto Canal repudiam o conteúdo da referida notícia e de outras que se assemelhem."Enquanto jornalistas, portadores de carteira profissional e cientes e zelosos de cumprir o Código Deontológico dos Jornalistas, repudiamos por completo o facto de conteúdos que não obedeçam às regras mais básicas do jornalismo serem publicados nos meios informativos que a estrutura azul e branca detém", pode ler-se no comunicado a queteve acesso.