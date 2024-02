Rei Carlos III diagnosticado com cancro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

O Rei Carlos III foi diagnosticado com um tipo de cancro e vai adiar as suas funções públicas, informou o Palácio de Buckingham num comunicado esta segunda-feira, informa a Reuters.Carlos III, de 75 anos, tinha passado três noites no hospital no mês passado, depois de ter sido submetido a uma intervenção corretiva de um aumento da próstata, quando foi detetado um outro problema. Os exames revelaram que Carlos III tinha um cancro.O palácio não deu quaisquer pormenores sobre o tipo de cancro, mas uma fonte real afirmou que não se tratava de cancro da próstata.