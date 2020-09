O Tribunal da Relação reverteu a decisão e condenou António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a 25 anos de cadeia pela morte do triatleta Luís Grilo. A informação está a ser avançada pela TVI24 e pelo jornal Observador.





Recorde-se que António Joaquim tinha sido absolvido do homicídio de Luís Grilo e condenado a dois anos de pena suspensa pela posse de arma proibida, em março deste ano, aquando da leitura da sentença do julgamento.Já Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão, a pena de prisão máxima existente em Portugal, pelo homicídio do marido. A viúva do triatleta foi ainda condenada a pagar uma indemnização de 42 mil euros ao filho menor.Em atualização