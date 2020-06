Conhecida por não fugir dos temas polémicos, a revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' colocou na capa uma imagem de Donald Trump debaixo do joelho do polícia branco acusado de assassinar o afro-americano George Floyd na semana passada.





Trata-se de uma crítica à reação do presidente dos Estados Unidos aos protestos anti-racistas que proliferam um pouco por todo o mundo, com particular incidência em algumas das principais cidades norte-americanas, onde já se verificaram tumultos.Trump ameaçou os governadores dos vários estados com o envio de militares para as ruas para controlar os protestos e os distúrbios. "Prendam as pessoas ou vão parecer um bando de idiotas", disse o presidente dos EUA.