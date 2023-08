Ricardo Carvalho vai participar em jogo solidário de apoio à Ucrânia

O antigo central português Ricardo Carvalho vai participar, no dia 5 deste mês, no 'Game4Ukraine', um jogo de futebol solidário de apoio à Ucrânia que se realiza pelas 17 horas, em Stamford Bridge, o estádio do Chelsea.Ricardo Carvalho, agora com 45 anos, será o único português a marcar presença no encontro, que terá Andriy Shevchenko e Oleksandr Zinchenko como embaixadores. O evento contará ainda com o apoio do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.Além do ex-defesa da Seleção Nacional, estão também confirmados nomes como Gerard Piqué, Seedorf, Shevchenko, Patrick Vieira, Cannavaro, Eto'o, Zola, Essien, Robert Pires, Gallas, Dida e Petr Cech.Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Gianfranco Zola, Michael Essien, Claude Makélélé, Robert Pires, William Gallas, Dida, John Arne Riise, Luca Toni, Patrik Berger, Joleon Lescott, Wes Morgan, Gael Clichy, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Jack Wilshere, Jens Lehmann, Ricardo Carvalho, Mark Nobel, Eni Aluko, Martin Skrtel, Antonio Valencia, Glen Johnson, Jermain Defoe, Katie Chapman, Jimmy Floyd Hasselbaink, Danny Drinkwater, David James, Charlie Adam, Carlo Cudicini, Massimo Oddo, Shota Arveladze, Claire Rafferty, Christian Panucci, Serginho, Mikaël Silvestre e Petr Cech.