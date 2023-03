Rui Nabeiro: Velório a partir das 12 horas de segunda-feira em Campo Maior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As cerimónias fúnebres do empresário Rui Nabeiro, que morreu este domingo aos 91 anos, vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior (Portalegre), a partir 12:00 de segunda-feira, divulgou a família.

Em comunicado, a família do empresário indica ainda que a missa de corpo presente será realizada terça-feira, pelas 12 horas, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".