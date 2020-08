O Real Madrid não perdoa a Rui Pinto a "espionagem fiscal" que levou a que Cristiano Ronaldo rumasse a Itália, e mantém o processo na Justiça portuguesa, avança o Correio da Manhã.





Foi na sequência da denúncia do jovem, de 31 anos, que as autoridades espanholas apanharam o rasto da fuga de impostos naquele país em 14,7 milhões de euros. O colosso espanhol segue o exemplo do Benfica e não aceita suspensão do processo.