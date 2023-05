Rui Pinto e a suposta cunha pedida por Vieira a Medina: «Folgo em saber que este tema regressa à ribalta»

Folgo em saber que este tema regressa à ribalta, anos depois de um péssimo trabalho do MP que ordenou buscas ao gabinete do então Ministro das Finanças, Mário Centeno, para depois arquivar em tempo recorde. Veremos os próximos capítulos...https://t.co/CNSjgADPrg — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) May 23, 2023

Rui Pinto comentou esta terça-feira as revelações feitas pela CNN Portugal acerca da suposta cunha pedida por Luís Filipe Vieira ao então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, acerca do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do qual o filho Tiago queria isenção."Folgo em saber que este tema regressa à ribalta, anos depois de um péssimo trabalho do MP que ordenou buscas ao gabinete do então Ministro das Finanças, Mário Centeno, para depois arquivar em tempo recorde. Veremos os próximos capítulos...", escreveu o 'pirata' informático através da conta de Twitter.Rui Pinto recordou as diligências efetuadas no Ministério das Finanças para recolha documental e o consequente arquivamento do inquérito , três dias depois, para contentamento das águias . "O Sport Lisboa e Benfica regista com natural satisfação o arquivamento por parte do Ministério Público do inquérito que envolvia o Senhor Ministro das Finanças, Mário Centeno, e o Sport Lisboa e Benfica", podia ler-se, em comunicado emitido pelo Benfica a 1 de fevereiro de 2018.