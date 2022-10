Rui Pinto faz queixa ao Tribunal Europeu por temer julgamento injusto

O 'Jornal de Notícias' avança este domingo que a defesa de Rui Pinto, criador da Football Leaks, entrou com uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, por considerar que "a recusa do Ministério Público em afastar do processo a procuradora presente na sala de audiências, Marta Viegas, põe em causa o direito do arguido a um julgamento justo, equitativo e imparcial".