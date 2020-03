Se não há futebol na TV, há (boas) séries sobre... futebol: "The English Game" estreia na Netflix

Com o futebol parado em (quase) todo o mundo devido à pandemia do Covid-19, eis que surge uma boa notícia para todos os amantes do desporto-rei. Estreia esta sexta-feira, na Netflix, a minissérie "The English Game", seis episódios que contam a história do início do futebol no Reino Unido, escritos e produzidos pelo criador de "Downton Abbey", Julian Fellowes.





Na sinopse,a Netflix explica que a série acompanha "dois futebolistas do século 19 em lados opostos de um fosso social". "Ambos enfrentam desafios profissionais e pessoais para mudarem o jogo - e Inglaterra - para sempre".