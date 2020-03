Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Secretário de Bolsonaro está infetado com coronavírus e almoçou com Trump no sábado Fabio Wajngarten realizou uma viagem de estado aos EUA





Secretário de Bolsonaro está infetado com coronavírus e almoçou com Trump no sábado