Secretário de Estado do Desporto apresenta "condolências" à família de Miranda Calha

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, deu este sábado as suas "condolências" à família e amigos de Júlio Miranda Calha, deputado socialista e antigo governante, que hoje faleceu aos 72 anos.

"Foi com sentimento de pesar que tomei conhecimento do falecimento de Júlio Miranda Calha. Serviu o país, entre outras funções, como secretário de Estado do Desporto, tendo sido deputado à AR [Assembleia da República] entre 1975 e 2019. Deixo as minhas condolências à sua família e amigos", assinalou o político.

Por seu turno, o Comité Olímpico de Portugal também apresentou condolências "à família enlutada", tal como ao Partido Socialista (PS) e à Federação Portuguesa de Vela (FPV), da qual Miranda Calha era presidente da assembleia geral.

Professor de profissão, licenciado em letras, natural de Portalegre, por três vezes secretário de Estado de governos socialistas e deputado pelo PS desde 1975 até à última legislatura (2015/2019), Júlio Miranda Calha faleceu hoje, aos 72 anos.