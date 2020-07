SIC lamenta "decisão abrupta e surpreendente" de Cristina Ferreira

A SIC reagiu esta sexta-feira à ida de Cristina Ferreira para a TVI e confirmou que a apresentadora cessou o contrato que tinha com o canal até novembro de 2022





"Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022", começa por explicar a SIC."A SIC lamenta a decisão abrupta e surpreendente, mas apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora, que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público.", lê-se no comunicado."A SIC informa ainda que reserva todos os seus direitos em face desta situação", termina o canal.A TVI e Cristina Ferreira entretanto já explicaram que a apresentadora vai voltar a Queluz de Baixo em setembro de 2020.