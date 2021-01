Governo proíbe vendas ao postigo e encerra restaurantes de centros comerciais: conheça as novas medidas

O Governo endureceu as medidas de restrições para combater a propagação da covid-19 e, assim, decretou a proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana.





Além disso, todos os estabelecimentos de qualquer natureza têm de encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção, neste caso, do retalho alimentar que aos fins de semana pode estar aberto até às 17 horas.O primeiro-ministro anunciou que passam a estar proibidas todas as vendas ao postigo em estabelecimentos de venda de produtos não alimentares, como lojas de vestuário. Foi também decretado o encerramento dos restaurantes de centros comerciais, mesmo para take-away.António Costa anunciou ainda que estão proibidas todas as campanhas de saldos e promoções "que promovam deslocações e concentrações de pessoas".- Estabelecimentos encerram às 20h00 em dias úteis e 13h00 aos fins de semana - com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana pode estar aberto até às 17 horas.- Proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar.Exemplo: Lojas de vestuário- Proibida venda ao postigo de qualquer tipo de bebida- Encerrados espaços de restauração em centros comerciais mesmo em regime de take-away- Proibidas todas as campanhas de saldos que promovam deslocação e concentração de pessoas- Proibida concentração em espaços públicosExemplo: Jardins- Proibição de permanência em zonas de frente ribeirinha, com reforço de sinalização de proibição de permanência em bancos, equipamentos de atividade desportiva e outros- As universidades séniores, e os centros de dia e de convívio vão ter de encerrar