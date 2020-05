Sindicato de jogadores diz que atitude de Ricardo Quaresma é 'irrepreensível'

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou esta quinta-feira apoio a Ricardo Quaresma pela reação às críticas de André Ventura e considera "irrepreensível" a postura do internacional português.





Em nota publicada no site oficial, o SJPF defende destaca a "coragem e nobreza de carácter" de Quaresma, considera que as palavras são uma "mensagem de apelo à igualdade e sensibilização" e enaltece o facto de "um jogador da Seleção Nacional, um homem, um cidadão" poder "exercer felizmente a sua liberdade de expressão e em nome dos ideais que defende".Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, deixou também a sua própria mensagem ao avançado português, elogiando-o por "não ter receio de expressar a sua opinião"."Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Ricardo Quaresma porque fez exatamente aquilo que deve mover qualquer pessoa livre e esclarecida, seja jogador de futebol ou não. Não ter receio de expressar a sua opinião.O Sindicato tem promovido, seja na luta pela inclusão social de migrantes, refugiados e minorias, seja na luta contra o racismo, ou pela igualdade de género, a importância de incutir nos jogadores e jogadoras o envolvimento efetivo nestes temas, a coragem e determinação para além do simples uso da sua imagem ou aparição pública.Um jogador, internacional português, que publicamente defende e alerta para políticas que só promovem o ódio e a discriminação, merece, da minha parte, enquanto dirigente e representante da classe, por um lado e, por outro, enquanto cidadão, uma mensagem de apoio e de orgulho. Um abraço do tamanho do teu futebol, Quaresma."