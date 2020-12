Sindicato dos Jornalistas denuncia situação em A Bola, A Bola TV e Auto Foco

O Sindicato dos Jornalistas expressou grande preocupação com a situação que estão a viver os jornalistas de A Bola, A Bola TV e Auto Foco, que, depois de não terem recebido o subsídio de férias, veem agora a empresa a não pagar o subsídio de Natal.





O SJ lembra que cerca de 70 profissionais da Sociedade Vicra Desportiva (detentora do jornal A Bola e da revista Auto Foco) e da Sociedade Vicra Comunicações (proprietária de A Bola TV) estão desde março em layoff com uma redução salarial de mais de dois terços e avança que há profissionais das duas empresas a passaram por momentos dramáticos."Além de não pagarem o que devem, as duas empresas não se dignaram, até ao momento, a dar qualquer explicação aos trabalhadores. O impacto da crise causada pela pandemia de covid-19 não justifica este atropelo à dignidade dos profissionais em causa", refere o SJ.O Sindicato dos Jornalistas fez exposição à Autoridade para as Condições do Trabalho e informou quarta-feira o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, alertando-o para os atropelos ao Código do Trabalho que estão a ser cometidos pela Sociedade Vicra Desportiva e pela Sociedade Vicra Comunicações, que receberam um apoio extraordinário do Estado (antecipação da publicidade institucional) e estão a ser subsidiadas pelos contribuintes no regime de layoff.