Coronavírus em Portugal: registados 2.362 infetados e 30 mortos

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2.362, um crescimento de 14,7% face a ontem. Ontem o número de infetados tinha aumentado 28,8% para 2060, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 302.





Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 30, sete acima das 23 registadas até ontem.Verifica-se assim um abrandamento na taxa de crescimento do número de infetados, que está pela primeira vez abaixo dos 20%. O crescimento do número de mortos também é inferior a ontem, quer em variação absoluta (seis contra nove), quer em percentagem (26% contra 64%).Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,2%, contra 1,1% ontem.Ao contrário do habitual, a DGS ainda não revelou o relatório diário. Os números foram divulgados pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.