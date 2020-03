Sport TV oferece valor da mensalidade a todos os assinantes

A Sport TV anunciou esta quinta-feira em comunicado que vai "oferecer o valor da mensalidade dos seus canais a todos os assinantes, durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas", depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter decretado a suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e 2.ª Liga.



Recorde-se que já esta quinta-feira a Spor TV havia anunciado a transmissão no seu canal aberto (Sport TV+) dos jogos da Liga NOS das próximas duas jornadas, em virtude das mesmas se disputarem à porta fechada devido ao coronavírus.





Leia o comunicado da Sport TV na íntegra:





"Na sequência da decisão publicamente comunicada pela LIGA Portugal a anunciar a suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e da Liga Pro por tempo indeterminado, e em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia COVID-19 em território nacional, a SPORT TV comunica que em conjunto com os operadores nacionais MEO, NOS e VODAFONE distribuidores dos seus canais, irá oferecer o valor da mensalidade dos seus canais a todos os assinantes, durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas.Esta medida visa garantir a manutenção de acesso da população aos conteúdos das competições ativas, e que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto."