Sport TV rescinde com Jaime Cancella de Abreu e pede desculpa à FPF

A Sport TV anunciou este sábado que rescindiu com Jaime Cancella de Abreu, depois das declarações do comentador no programa 'Aposta Tripla' de ontem.Cancella de Abreu abordou a dispensa de Pepe da Seleção Nacional, entre outros assuntos. "A situação foi tão mal gerida que chegou ao ponto de as pessoas começarem a insinuar que ele [Pepe] foi dispensado da Seleção, por causa do controlo anti-doping, ou seja, para não se sujeitar ao controlo anti-doping", afirmou no programa, referindo-se também à renúncia de Rafa à equipa das quinas e ainda apontou críticas ao facto de a Gala 'Quinas de Ouro', organizada pela FPF, ter decorrido num dia em que arrancou a concentração da seleção, e ao facto de a Casa do Benfica de Loures, campeã europeia de futebol de praia, não ter sido convidada para esse evento."Após as considerações feitas pelo comentador Jaime Cancella de Abreu no programa "Aposta Tripla" desta sexta-feira, a Direção de Programas e Informação da Sport TV decidiu prescindir de imediato dos seus serviços.A informação da Sport TV não se revê numa linha editorial assente em especulações ou afirmações infundadas. Ao longo dos 24 anos de existência, sempre defendeu opiniões baseadas no respeito pelos atletas e instituições, não podendo pois permitir que a antena seja usada para colocar em causa o profissionalismo e a honra de protagonistas, de forma especulativa.Aos agentes e entidades desportivas, em particular à Federação Portuguesa de Futebol, telespectadores, que se tenham sentido direta ou indiretamente atingidos pelas afirmações de Jaime Cancella de Abreu, a Sport TV apresenta os mais sinceros pedidos de desculpa."