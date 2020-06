Suspeito do rapto de Maddie vivia com namorada menor no Algarve: polícia procura jovem

Christian Brueckner, o alemão suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, encontra-se a cumprir pena de prisão por tráfico de droga, tendo sido condenado, quando já se encontrava preso, pela violação de uma norte-americana no Algarve, ocorrida em 2005. Condenado a 7 anos por este crime, o alemão de 43 anos interpôs um recurso e poderá sair em liberdade condicional já este fim de semana, para ser novamente ouvido em tribunal. É esta uma das razões que motivou o aceleramento da investigação que o liga ao desaparecimento de Maddie.

As autoridades estão a trabalhar em contra-relógio e há uma testemunha que será a chave para ligar Christian Brueckner à menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz, Lagos, em 2007. Segundo a imprensa inglesa, os investigadores estão a tentar encontrar uma jovem do Kosovo, na altura menor de idade, que seria namorada de Christian e que viveu com ele no Algarve, pouco antes do desaparecimento de Maddie.





A mulher terá terminado a relação com Christian antes do desaparecimento na Praia da Luz, mas terá informações vitais para o desenrolar da investigação. Foi quando ocorreu a separação que Christian terá ficado a viver na carrinha branca e amarela que está a ser investigada pelas autoridades. Será esta mulher que permitirá aos investigadores traçar o percurso e hábitos do suspeito alemão enquanto esteve em território português.

A alemã RTL falou com um conhecido de Brueckner, que chegou a viver num apartamento que pertencia ao alemão. O homem, identificado como Norbert M. conta que Christian tinha, de facto, uma "namorada menor de idade, que era natural do Kosovo" e relata que o alemão era "muito agressivo!". "Ele abandonou o apartamento, que antes era um quiosque e foi para Portugal e Espanha com essa rapariga", relatou o homem, lembrando que "ele tinha cães e abandonou-os durente semanas quando se foi embora".

Outros casos do "predador sexual"

Christian já tinha duas condenações prévias por crimes sexuais cometidos contra menores de idade. Sabe-se agora que o homem foi condenado, quando ainda era jovem, por abusos a uma menina de nove anos e por se ter exposto a outra criança de seis anos. O Ministério Público alemão já descreveu Christian Brueckner como "um predador sexual" e refere "múltiplos casos", destacando que a primeira condenação do homem por crimes de natureza sexual ocorreu quando este tinha 17 anos.

Christian Brueckner encontra-se preso na cadeia de Kiel, no norte da Alemanha.