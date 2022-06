Suspeitos da morte de adepto no Dragão já estão em tribunal para conhecerem medidas de coação

Os nove detidos na operação 'Fim de Festa', pertencentes à claque Super Dragões, por ligações à morte do adepto Igor Silva durante os festejos da conquista do título por parte do FC Porto, já chegaram ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para serem ouvidos esta quinta-feira e lhes serem aplicadas as devidas medidas de coação.A chegada motivou alguma tensão entre os familiares, e foi necessário reforço policial.A sessão deve iniciar-se por volta das 11 horas. Os nove detidos estão todos indiciados da coautoria do homicídio de Igor Silva nos festejos do FC Porto campeão.