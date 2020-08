Talks Santander/Record: Futuro em debate

É já amanhã que vai acontecer a Talks Santander/Record, uma conferência em que será discutido o futuro do Desporto no pós-pandemia, bem como a magia da Liga dos Campeões. Para isso, juntámos uma equipa de campeões no nosso painel de oradores. E você pode acompanhar tudo em direto no site de Record, bem como nas nossas redes sociais, a partir das 15h30.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, será um dos convidados e irá falar sobre os desafios que se colocam ao futebol profissional no nosso país. Depois, haverá um painel que juntará Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Sports, Nuno Gaioso Ribeiro, administrador da Benfica SAD, e Miguel Poiares Maduro, antigo presidente do Comité de Governação da FIFA.

O segundo painel terá como intervenientes João Rodrigues, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, e Vítor Pataco, presidente do IPDJ.

Por fim, e aproveitando a febre Champions no nosso país, teremos uma conversa entre verdadeiros campeões: Luiz Felipe Scolari, Paulo Bento, Paulo Futre, Costinha e Jorge Andrade irão descrever as sensações dos grandes jogos e decisões, dando também a sua visão sobre a final de domingo.